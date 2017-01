Ruhige Silvesternacht für Feuerwehr Teilen

Twittern







Einen recht ruhigen Jahreswechsel konnte die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch verzeichnen. Jeweils zu einem Einsatz vor und nach Silvester wurde die Wehr gerufen. Gegen 21.19 Uhr hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Necklenbroicher Straße in Büderich ausgelöst. Der Anrufer bestätigte in seiner Meldung gegenüber der Leitstelle auch den Umstand, dass Brandgeruch wahrnehmbar sei. Sofort wurden zwei Löschzüge nach Büderich entsandt. Von Alexander Ruth