Saisonauftakt des ADFC 2017-03-30T09:32+0200 2017-03-30T09:32+0200

Der ADFC Meerbusch lädt am Sonntag, 2. April, um 13 Uhr zu seiner ersten Radtour in der Saison 2017 ein. Es geht vom Marktplatz in Strümp (Buschstraße) zum Nikolauskloster bei Schloss Dyck, wo sich die Ortsgruppe Meerbusch mit den anderen Ortsgruppen des Rhein-Kreises Neuss zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken trifft. Die Tour ist rund 45 Kilometer lang. Info: unter 02159 80355. In der gesamten Sonnenschein-Saison bietet der ADFC Meerbusch Touren in und rund um Meerbusch an. Interessierte können sich vor Ort oder auch unter der angegebenen Telefonnummer nach weiteren geselligen und erfrischenden Touren erkundigen. Von Alexander Ruth