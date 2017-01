Seniorenkaffee mit Tanz

Alljährlich veranstaltet der Meerbuscher Tanzsport-Club (MTC) einen „Seniorenkaffee“. In diesem Jahr findet der Seniorenkaffee am Sonntag, 19. Februar, um 15 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Jugend Café (JuCa-Halle 9) in Osterath im Gelände der „Alten Seilerei“ in Halle 9, Insterburger Straße 16. Von Alexander Ruth

Bei Kaffee und Kuchen wird den älteren Bürgern der Stadt Meerbusch das Können der einzelnen Gruppen des Vereins demonstriert. Höhepunkte sind stets Darbietungen von Turnierpaaren. Die Teilnehmer können aber auch selbst das Tanzbein schwingen. In der Vergangenheit war diese Veranstaltung bei den älteren Mitbürgern sehr beliebt. Die zur Verfügung stehenden Plätze sind stets frühzeitig ausgebucht. Noch sind Eintrittskarten zu haben. Diese können unter 02150 4049 bestellt werden. Der Eintrittspreis beträgt 8,50 Euro und beinhaltet zwei Stück Kuchen und zwei Tassen Kaffee oder Tee. Hinweis: Die alte Seilerei befindet sich in unmittelbarer Nähe des DB-Bahnhofs Osterath. Ebenfalls befindet sich in unmittelbarer Nähe die Haltestelle der Buslinie 071 „Meerbusch-Alte Seilerei“. Ende der Veranstaltung: gegen 18 Uhr. (Report Anzeigenblatt)