Spende für Kochkurs 2017-03-30T09:52+0200 2017-03-30T09:52+0200

Das große Glas mit dem Aufkleber „Diakonie Meerbusch“ war fast voll und schon sehr schwer. Kein Wunder, befanden sich doch viel Münzen und einige Scheine darin. Vor allem Kleingeld, das Kunden der Strümper Textilreinigung über mehrere Monate spendeten. Am Ende des 1. Kochkurses im „Pappkarton“ übergab Nader Shomali, Inhaber der Reinigung, das schwere Glas an Bettina Furchheim, Koordinatorin des Begegnungszentrum am Fouesnantplatz in Strümp, das ganz passend den Namen „Von Hand zu Hand“ trägt. Das Geld überreichte Shomali für den 2. Kochkurs, der gerade begonnen hat: 144,27 Euro, 5,5 Schweizer Franken, 2 Yuan sowie einige Hongkong-Cents und amerikanische Cents. Foto Von Alexander Ruth