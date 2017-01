Am kommenden Wochenende sind die Sternsinger in Strümp unterwegs. Und: Es werden noch Kinder und Jugendliche gesucht, die mitmachen. Von Alexander Ruth

Unter dem Leitwort „Segen bringen – Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ sind auch die Strümper Sternsinger am Samstag, 7. Januar, und am Sonntag, 8. Januar, unterwegs. Sie wollen den Menschen Gottes Segen bringen und dabei auch Hilfe für Kinder in Not erbitten.

Damit man sich auf das Kommen der Sternsinger, am Samstag ab 10 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr, einstellen kann, folgt hier eine Information über die Planung.

Am Samstag werden folgende Wohnbereiche besucht: Auf der Gath und angrenzende Straßen, Weyergrafweg, Ilbertzweg und die Anmeldungen für die Camesallee, Neuschürkesfeld, Am Kapellengraben mit den Nebenstraßen, Am Buschend (alt) und teilweise Am Strümper Busch, Mönkesweg, Schürkesweg, die Seitenwege der Josef-Kohtes-Straße und Anmeldungen, Schloßendweg und Buschstraße ab dort. Am Sonntag werden die übrigen Wohnbereiche Strümps besucht. Ausnahme ist die Josef-Kohtes-Straße und die Camesallee mit einigen Seitenstraßen. Wer dort wohnt und einen Besuch der Könige wünscht, der möge sich bitte bis zum 5. Januar bei Maria Hoffmann unter 02159 6305, melden.

Könige gesucht: Es werden noch einige Kinder gesucht, die am Sonntag bei der Aktion mitmachen, damit alle Gruppen mit drei Königen besetzt sind. Ein Telefonanruf unter oben genannter Nummer genügt, um die notwendigen Informationen zu erhalten.

(StadtSpiegel)