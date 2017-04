Strümper Gedenktafel restauriert 2017-04-28T14:31+0200 2017-04-29T00:00+0200

Eine Gedenktafel aus Holz, die an der katholischen St. Franziskus-Kirche in Strümp angebracht war, wurde auf Anregung des Strümper Bürgers Karl-Heinz Wilkes, ehemaliges Beiratsmitglied im Heimatkreis Lank, restauriert. Auf dieser Tafel stehen die Namen der jungen Männer aus Strümp, die im zweiten Weltkrieg gefallen sind. Da die Tafel außen an der Kirche angebracht war, ist sie im Laufe der Zeit verwittert. Der Leiter der Werkgruppe im Heimatkreis Lank, Karl-Heinz Thelen, ließ die Gedenktafel fachmännisch restaurieren. Am kommenden Dienstag, 2. Mai, um 18 Uhr, wird sie in der Kirche wieder aufgehängt. Durch den Platzwechsel von außen nach innen ist die Tafel jetzt wettergeschützt und außerdem für den Kirchenbesucher sichtbar. Von Alexander Ruth