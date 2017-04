TC Strümp startet guten Mutes in Saison

Der Platz ist präpariert, das Vereinsheim renoviert – der TC Strümp ist für die beginnenden Saison bestens vorbereitet. Von Alexander Ruth

Nach der Wintersaison trafen sich die Mitglieder des TC Strümp jetzt zur Mitgliederversammlung im renovierten Clubraum des Vereinsheimes. „Alle waren begeistert von der modernen und hellen Gestaltung, bei dem federführend ein vierköpfiges Frauenteam aus dem Verein Ideen eingebracht und mit Hand angelegt hat“, berichtet Dagmar Wenzel-Schumacher vom TC Strümp.

Folgende Vorstandsmitglieder wurden für die nächsten zwei Jahre neu bestätigt: Schatzmeister Norbert Düppers, Sportwartin Marion Martin sowie Pressereferentin Dagmar Wenzel-Schumacher. Komplettiert wird der Vorstand durch den im letzten Jahr wieder gewählten 2. Vorsitzenden Detlef Lindermann, Geschäftsführerin Birgit Fecker und Jugendwartin Daniela Schulze-Hagenow. „Die Stelle des 1. Vorsitzenden konnte nach wie vor leider nicht besetzt werden.“

Im Gegensatz zu der trotz bedeckten Wetters mit viel Elan und Erfolg durchgeführten Frühjahrsaktion zur Wiederherstellung der Außenanlagen, fand die Saisoneröffnung am letzten Wochenende bei herrlichem Sonnenwetter statt, „so dass sich die Mitglieder zahlreich auf der Terrasse bei Sekt und Kuchen trafen“. Nach der Begrüßung der Mitglieder hissten die zwei Mädchen Ava und Lotti die Vereinsfahne, „um so symbolisch die Saison zu eröffnen“. „Für eine Überraschung wurde gesorgt, als ein von der Meerbuscher Künstlerin Wally Kreuz gemaltes Tennisgemälde präsentiert und für den neuen Clubraum gestiftet wurde“, sagt Dagmar Wenzel-Schumacher.

In der Sommersaison werden zwölf Erwachsenen- und sechs Jugendmannschaften an den Start gehen, darunter zwei Erwachsenenmannschaften in der 2. Verbandsliga sowie jeweils eine Erwachsenen- und eine Jugendmannschaft in der Bezirksliga.

„Als besondere Ereignisse stehen zum einen der wie jedes Jahr am Pfingstmontag stattfindende Strümpi Cup an, sowie zum anderen im September die Austragung der Jugendstadtmeisterschaften auf der Anlage des TC Strümp.“

Der Verein bietet auch in diesem Jahr ab dem 7. Mai jeweils sonntags um 11 Uhr wieder ein kostenloses Kleinfeldtraining an. Auch kleine Nichtmitglieder sind hierbei herzlich willkommen!

Meerbuscher, die noch kein Mitglied im TC Strümp sind, aber Interesse am Tennissport und Spaß an einem lebendigen Vereinsleben haben, schauen einfach mal auf der neugestalteten Homepage unter www.tc-struemp.de rein.

(Report Anzeigenblatt)