Theo ist jetzt Vorsitzender 2017-03-23T09:22+0100 2017-03-23T09:21+0100

Die Mitglieder des SSV Strümp haben einen neuen Vereinsvorstand gewählt: Den Vorsitz übernimmt Karl Theo Wellmann. Zu seinen Stellvertretern wählte die Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag Andreas Prothmann und Stefan Thoenes. Wellmann, seit mehr als 40 Jahren im Verein, dankte nach der Wahl seinem Vorgänger Ralf Droll für die geleistete Arbeit und gab einen Ausblick auf die kommenden Wochen: „Ich möchte mit Mitgliedern aus den verschiedenen Sportbereichen des SSV ins Gespräch kommen. Mir ist wichtig, dass wir alle Abteilungen mit in die Vereinsführung und das Vereinsleben einbeziehen.“ Neben dem neu ins Amt gewählten Karl Theo Wellmann bestätigten die Mitglieder Andreas Prothmann als stellvertretenden Vorsitzenden. Er wird weiterhin den Betrieb der Sportanlage und des Vereinsheims koordinieren. Um die Finanzen des Vereins kümmert sich in Zukunft Stefan Thoenes, der ebenso wie seine Kollegen ohne Gegenstimme in den Vereinsvorstand gewählt wurde. Unser Bild zeigt (v.l.n.r.) Andreas Prothmann, Karl Theo Wellmann und Stefan Thoenes. Foto Von Alexander Ruth