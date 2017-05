Es sind die Richtigen Ganz klar. Da sind sich alle sicher. Die Meerbuscher MIT hat mit Stefan Hüttermann und Dirk Thorand die Unternehmer des Jahres 2017 gekürt. Von Alexander Ruth

Dass Meerbuschs MIT-Vorsitzender Daniel Meffert stolz ist, sieht man in seinen Augen. Sie haben den Richtigen gefunden: Besser, die Richtigen. Die Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in Meerbusch kürt jedes Jahr den Unternehmer des Jahres. Und für 2017 haben sie „ein kongeniales Duo“ gefunden: Stefan Hüttermann und Dirk Thorand, die Geschäftsführer der Akkuplanet GmbH. Kein Wunder, dass dazu auch Meerbuschs Landtagsabgeordneter Lutz Lienenkämper und der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling erschienen sind. Auch Meerbuschs Wirtschaftsförderin Heike Reiß, CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Werner Damblon, die MIT Bezirks- und Kreisvorsitzenden Maik Giesen und Stefan Arcularius sowie viele Rats-Kollegen und Meerbuscher Unternehmer haben sich zur Verleihung des Preises im Strümper Firmensitz von Akkuplanet eingefunden. „Akkuplanet entwickelt, produziert und vertreibt Qualitätsprodukte für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“, erklärt Meerbuschs MIT-Vorsitzender Daniel Meffert. „Sowohl Feuerwehren und Polizei beziehen die Meerbuscher Produkte als auch Unternehmen in medizinischen und industriellen Bereichen.“ Das Sortiment umfasse Akkus für Funkgeräte, Handlampen, medizinische Geräte, Elektrowerkzeuge, Notbeleuchtung, Funkfernsteuerungen und die dazu passende Ladetechnik sowie professionelles Audiozubehör wie Hör- und Sprechgarnituren, Headsets, Helmsprechsysteme und Handmikrofone. Die Geschichte von Akkuplanet startete 1990. Einst hatten sie mit 100 Akkupacks in einem kleinen Büro begonnen, heute zählt das Lager 20.000 Produkte. Und auch der soziale Einsatz der Unternehmer spielte eine maßgebliche Rolle für die Wahl: Stefan Hüttermann und Dirk Thorand bringen sich intensiv bei „Wir helfen Kindern in Rumänien“ und dem Verein „Meerbusch hilft“ unter dem Vorsitz von Thorand ein. Und die Erfolgsgeschichte von Akkuplanet wird bereits weitergeschrieben: Schon im nächsten Jahr wird ein weiteres Grundstück gegenüber des heutigen Standorts im Strümper Bundenrott bebaut: „Dann trennen wir Produktion und Logistik.“

(Report Anzeigenblatt)