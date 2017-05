Zeltparty und Königsschuss

Nach drei Jahren neigt sich die Regentschaft von Rainer Brockers unwiderruflich dem Ende zu. Mit ihm werden auch Prinzessin Franziska Brockers ihren Thron verlieren und neue Monarchen stehen beim nächsten Schützenfest im Mittelpunkt. Von Kellys Grammatikou

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten macht aber zunächst die Zeltparty mit DJ Mark Pesch aus der Neusser Skihalle. Der Eintritt an diesem Abend kostet fünf Euro.

Am Samstag regieren dann die Schützen auf den Straßen des Dorfes. Um 17.30 Uhr beginnt in der Ossumer Kapelle die Schützenmesse mit musikalischer Begleitung, bevor um 18 Uhr die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Erinnerung an die Verstorbenen Mitglieder ansteht.

Danach geht es zum Festzelt an der Bösinghovener Straße. Zum Festabend wird gegen 20 Uhr der feierliche Einzug der Kompaniekönige zu Tanz und Kurzweil erwartet.

Am Sonntagmorgen treten die Schützen unter dem Kommando von General Karl Schmelzer um 9.30 Uhr am Festzelt an und unterziehen sich der kritischen Musterung durch den Regimentsspieß beim Uniformappell. Anschließend bewegt sich der Festzug zum letzten Mal mit König Rainer Brocker durch Bösinghoven. Frisch gestärkt durch ein gemeinsames Frühstück im Zelt geht es dann zur benachbarten Vogelstange. Die Jungschützen ringen ab 11 Uhr um die Prinzenwürde der Bruderschaft.

Ab 14.30 Uhr sind die Kinder im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Umzug durch das Dorf geht es auch für sie an die Vogelstange. Das Königsschießen der Bruderschaft beginnt dann um 16.30 Uhr wieder am Hochstand.

Wer immer auch der Glückliche sein wird, der die kommenden drei Jahre in Ossum- und Bösinghoven mit Königin und Ministern regieren wird, der prächtige Krönungsball wird um 20 Uhr beginnen und sicher nicht so schnell vorüber sein.

(StadtSpiegel)