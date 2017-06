Zwölf Autos in Strümp aufgebrochen 2017-06-07T09:22+0200 2017-06-07T09:22+0200

In der Nacht von vergangenem Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, gegen 7 Uhr, kam es in Strümp zu einer Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen. „Insgesamt wurden bisher zwölf Anzeigen erstattet“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Die Vorgehensweise der unbekannten Täter erfolgte zumeist durch Einschlagen einer Seitenscheibe der betroffenen Fahrzeuge. Vorrangig wurden die Navigationssysteme, Airbags, und Lenkräder aus den Fahrzeugen ausgebaut. In zwei Fällen stellten die Ordnungshüter lediglich Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen fest. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Kriminalpolizei zu melden. Von Alexander Ruth