"Erhebliche Verkehrseinschränkungen"

Die Hauptsponsoren und die Stadt Meerbusch werden sich am Tour-Tag in Meerbusch auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz an einem Gemeinschaftsstand präsentieren. Generell soll es bei den unterschiedlichsten Ständen an diesem ereignisreichen Tag verschiedene Gewinnspiele und Aktionsangebote geben. Und bis jetzt steht fest:

- Neun Meerbuscher Sportvereine haben bereits zugesagt, selber mit Infoständen vor Ort zu sein - und wollen die Meerbuscher an diesem sportlichen Tag von ihren Angeboten überzeugen. - Und auch das Meerbuscher Sicherheitskonzept nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt steht schon fest: Es werden innerhalb des Meerbuscher Stadtgebietes 40 Kreuzungen gesichert. Dabei sickert auch immer mehr durch, dass die Sicherheitsvorgaben sehr hoch sind. Das wird zur Folge haben, dass sich Anwohner am Streckenverlauf in Meerbusch darauf einstellen müssen, dass sie den Tag lieber ohne den Pkw verplanen sollten. "Das Polizeipräsidium Düsseldorf fordert, dass die Strecke autofrei bleibt", sagt Michael Gorgs, Sprecher der Stadt Meerbusch. "Das gilt auch für das Parken direkt an der Strecke." Generell sollten sich Meerbuscher darauf gefasst machen, dass es in Büderich an dem Tag für fünf Stunden zu "erheblichen Verkehrseinschränkungen" kommen wird.