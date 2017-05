Tour de France Zu Ehren von Merckx: Tour-de-France-Start 2019 in Brüssel 2017-05-31T11:47+0200 2017-05-31T11:46+0200

(sid). Zu Ehren der lebenden Radsport-Legende Eddy Merckx wird der Start der Tour deFrance 2019 in der belgischen Hauptstadt Brüssel über die Bühne gehen. Dies teilte die verantwortliche Tour-Organisation ASO am Dienstag mit. "Das ist das Mindeste, was wir tun konnten", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme: "Eddy Merckx ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein außergewöhnlich bescheidener Mensch."