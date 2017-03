Der 43. Jugendsportleraustausch!

Der Sportleraustausch Fouesnant-Meerbusch sucht noch Gastfamilien für Ende April. Von Alexander Ruth

Die Städtepartnerschaft Meerbusch-Fouesnant (franz. Jumelage) feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Der 1972 erstmals durchgeführte Jugend-Sportleraustausch der Partnerstädte findet im Jubiläumsjahr bereits zum 43. Mal statt und bildet in der Städtepartnerschaft einen wichtigen Bestandteil. Zum Wochenende vor dem 1. Mai empfängt das Meerbuscher Organisationsteam um den langjährigen Sportleraustausch-Leiter Hans-Otto Ziebarth knapp 50 junge Sportlerinnen und Sportler aus der Bretagne mit ihren Betreuern, um einmal mehr ein buntes, fünftägiges Programm (28. April bis 2. Mai) mit vielen sportlichen Aktivitäten zu erleben.

Die Jugend-Sportler werden sich in ihren Disziplinen Basketball, Handball, Judo, Karate, Fußball und Turnen ebenso messen und zusammen trainieren, wie gemeinsam am 15. Osterather Mailauf teilnehmen und im Neusser Kletterpark ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Daneben stehen Familienabende, eine Jugend-Sportler-Party und ein Besuch des Düsseldorfer Flughafens auf der diesjährigen Agenda.

Aufgrund der Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum Ende Mai in Fouesnant, zu dem auch die Organisatoren des Sportleraustausches in die Bretagne reisen, rückt der Jugend-Sportleraustausch in diesem Jahr von seinem gewohnten Termin zu Pfingsten ab, um eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung des Sportlertreffens zu gewährleisten und nicht mit dem städtischen Termin zu kollidieren.

Derzeit sind noch Teilnehmerplätze für sportbegeisterte Meerbuscher Jugendliche frei: Turnerinnen der Jahrgänge 2002–2006 werden ebenso noch gesucht wie Kampfsportler/innen (Judo/Karate) im gleichen Alter. Die Teilnehmer nehmen jeweils einen oder zwei Gastsportler/innen aus der Partnerstadt bei sich auf und nehmen nicht nur am diesjährigen Programm, sondern auch an der Jugendsportler-Fahrt nach Fouesnant im nächsten Jahr teil. Eine Vereinsmitgliedschaft in einem Meerbuscher Verein ist gewünscht, jedoch nicht Bedingung. Interessierte Sportler/innen und deren Familien erhalten weitere Informationen und Anmeldeunterlagen unter ulf.ziebarth@googlemail.com.

(StadtSpiegel)