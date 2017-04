Ein Spaziergang im Park FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-04-18T11:42+0200 2017-04-20T18:00+0200

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Interessierte die Gelegenheit, sich die enormen Veränderungen im Weyhe- Park aus der Nähe anzuschauen. Am kommenden Sonntag findet dort in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die zweite Parkführung dieses Jahres statt. Von Kellys Grammatikou