Am Dienstag, 7. Februar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr wird der Sozialberater des VdK Ortsverein Meerbusch, im Nebenraum des Gasthauses Krone, in Büderich an der Moerser Straße 12 eine Beratungsstunde zum Schwerbehindertenrecht abhalten. „Kommen Sie einfach vorbei, wenn sie Fragen haben – die Beratung ist für alle Interessierte kostenlos“, so der VdK Ortsverein Meerbusch. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)