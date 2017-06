Franz-Schütz-Platz gesperrt 2017-06-27T09:41+0200 2017-06-27T14:32+0200

Der vordere Teil des Dr.-Franz-Schütz-Platzes zur Dorfstraße hin ist ab Freitag, 30. Juni, 8 Uhr, wegen der ersten Aufbauarbeiten für den „TourTag“ gesperrt. Unter anderem wird im Bereich der Eisdielen-Terrasse die Bühne aufgebaut. Die Aufbauarbeiten im nördlichen Teil des Platzes zur Büdericher Allee hin beginnen am Samstag, 1. Juli. Deshalb fällt der Wochenmarkt an diesem Tag ausnahmsweise aus. Die Sperrungen bleiben bis nach dem Abbau zum späten Sonntagabend erhalten. Die Bühne wird am Montagmorgen, 3. Juli, abgebaut. Danach wird der Dr.-Franz-Schütz-Platz wieder voll zugänglich sein. Von Alexander Ruth