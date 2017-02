Trödelmarkt im Farbenland 2017-02-16T09:22+0100 2017-02-16T09:22+0100

Am Samstag, 4. März, findet von 14 bis 16.30 Uhr ein Trödelmarkt für gut erhaltene Kinderbekleidung und Spielsachen in der Lebenshilfe Kita Farbenland, Pfarrstraße 10, in Lank-Latum statt. Zur Stärkung gibt es eine Cafeteria mit Waffeln, Kaffee, Kuchen und kalten Getränken. Anmeldungen unter: troedel-farbenland@gmx.de. Von Alexander Ruth