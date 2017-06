Biografie-Schreibgruppe 2017-06-13T09:22+0200 2017-06-13T09:22+0200

Am 5. Juli startet ein neuer Zyklus der Biografie-Schreibgruppe im Sozialpsychiatrischen Zentrum Meerbusch (SPZ). Wie wir heute denken, fühlen und handeln, sei das Ergebnis all unserer Erfahrungen. „An manche erinnern wir uns sehr genau, andere sind mehr oder weniger tief in irgendwelchen Schubladen verborgen“, sagt Schreibgruppenleiterin Erny Hildebrand. Manche Erinnerungen seien Schätze, „die uns Vertrauen und Kraft schenken“. Andere Erinnerungen seien schwer. „Man trägt sie wie eine Last durchs Leben.“ Da könne es erleichtern, sie auszusprechen, zu teilen, vielleicht aufzuschreiben und sich von dieser Last zu verabschieden. In der Biografiegruppe haben Meerbuscher nun die Möglichkeit, Erinnerungsschätze zu bergen, belastenden Erinnerungen ihren Einfluss zu nehmen und vieles Alte neu zu sehen. Von Alexander Ruth