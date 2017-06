Fantasy-Piraten für die Umwelt

Passend vor den Sommerferien hat der Meerbuscher Autor Alexander Ruth das fantastische Piratenabenteuer „Die Weiße Libelle“ herausgebracht. Im Kampf gegen Plastik und Meeresverschmutzung ist sie in der Nordsee unterwegs. Ein Buch, das es in sich hat. Einhorn inklusive. Von der Redaktion

Es ist voller Humor, Witz und Spannung – und weist die Leser noch gleichzeitig auf den Umgang mit Plastik hin, sensibilisiert generell beim Thema „Meeresverschmutzung“: Jetzt hat Meerbuscher-Nachrichten-Redakteur Alexander Ruth (bekannt durch die „Schmetterlingsgeschichten“) sein neues Buch „Die Weiße Libelle“ im Selbstverlag herausgebracht – ein Fantasy-Piratenabenteuer, das in keiner Strandtasche im Sommerurlaub fehlen sollte. „Der geheime Geheimhafen ist im wunderschönen Büsum“, sagt Alexander Ruth. Von dort aus zieht „Die Weiße Libelle“ unter dem Kommando von vier sprechenden Schmetterlingen (und Einhorn Pinki) samt einer Märchenwesen-Crew bestehend aus Einhörnern, Weihnachtselfen und vielen mehr hinaus in die Nordsee, um Jagd auf Umweltverbrecher zu machen. Ihr Schiff ist die regenbogenfarbene „Weiße Libelle“. Ein Fantasy-Piratenschiff, das schon seit Jahrhunderten in der Nordsee unterwegs ist – und Umweltsünder jagt und schnappt. „Die Fahrt geht kreuz und quer, dabei finden sie auch geheime Inseln und unbekannte Wasserfälle“, sagt Alexander Ruth mit einem Lächeln. Dass in dem 284 Seite starken Buch noch viel mehr passiert, ist klar. Denn: Etwas Böses scheint einen Angriff auf die Nordsee und die Küstenstädte durchzuführen. „Der Showdown ist dann nachher auf Helgoland.“ Fantastisch, witzig und mit viel Umwelt-, Büsum-, generell Nordseeliebe sei es geschrieben worden. Warum schreibt ein Meerbuscher über Büsum? „Weil ich in meiner Kindheit da war und im vergangenen Jahr dort wieder Urlaub gemacht hatte. Zuhause angekommen hatte es mich dann einfach gepackt – und die Geschichte lief mir einfach so aus den Fingern.“ Büsum selbst sei einfach „wunderschön.“ Das Buch ist in allen Meerbuscher Buchhandlungen erhältlich:

Buchhandlung Meerbusch

, Bommerhöfer Weg 5, Osterath

Mrs Books

, Theodor-Heuss-Straße 2, Osterath

Buchhandlung Mönter

, Am Kirchplatz 1-5, Osterath

Mrs Books

, Hauptstraße 35, Lank-Latum

Buchhandlung Gossens

, Dorfstraße 26-28, Büderich

Mehr Infos und Kontakt unter: www.schmetterlingsgeschichten.com .

„Die Weiße Libelle“ kostet 9,99 Euro und ist für Leser ab einem Alter von 13/14 Jahren geeignet.

