Altersarmut bei Senioren 2017-02-20T09:21+0100 2017-02-20T09:21+0100

Ansgar Heveling zu Gast im Seniorenbeirat: Der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling ist Gast in der nächsten Sitzung des Meerbuscher Seniorenbeirats, die am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr im Seniorenzentrum Am Kapittelsbusch 29 in Büderich beginnt. Gegen 16.45 Uhr wird Heveling eintreffen und zum Thema „Altersarmut“ sprechen. Die Sitzung ist öffentlich, Interessenten sind willkommen. Von Alexander Ruth