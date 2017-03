Büdericher säubern ihr „Wäldchen“! 2017-03-22T15:21+0100 2017-03-22T15:21+0100

Dass in Büderich neben den Mitgliedern des BUND, einigen Gesamtschülern und einem Ratsherrn auch noch andere Mitbüger ihren Dreck weg-Tag eingelegten, bewies jetzt die Nachbarschaft am Eisenbrand: Bereits im zehnten Jahr befreit die Nachbarschaft rund um den Wendehammer Am Eisenbrand in Büderich das kleine Wäldchen von Papier und Müll. „Auch das Regenwetter am Samstag konnte uns nicht abhalten“, sagt Anke Wolff von der Nachbarschaft. Initiator Jörg Hassels hat die Initiative ausgedehnt auf Grünschnitt, so dass auch die Zufahrt zum Wendehammer wieder gewährleistet ist. Nach getaner Arbeit hatten sich die Saubermänner eine Stärkung verdient – natürlich standesgemäß an der braunen Tonne, die kurzerhand zum Stehtisch umfunktioniert wurde. Auf unserem Bild zu sehen sind Jörg Hassels, Martina und Guido Hellmann, Carlos Alvarez und Claudia Kirchner. Foto Von Alexander Ruth