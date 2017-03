Besonderes Programm in Stadtbibliothek

Gleich auf drei besondere Veranstaltungen dürfen sich Meerbuscher in der Stadtbibliothek freuen. Von Alexander Ruth

Mit Rhein-Gedichten, mit Kunst und „Bilderbuch-Kino“ startet die Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich in den Frühling. Drei besondere Angebote gibt es im März und April.

„Frühling“ heißt der Titel einer Ausstellung mit Werken von Emile Trillaud, die am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek eröffnet wird und bis einschließlich 21. April zu sehen ist. Einführende Worte spricht Thomas Cieslik, Kulturbeauftragter der Stadt Meerbusch. Emile Trillaud, der mit seiner Familie selbst Leser der Stadtbibliothek ist, greift mit viel Begeisterung Motive aus der Natur im Frühling auf und setzt die Schönheit und Energie dieser Jahreszeit künstlerisch um. Am Rande der Ausstellung ist Gelegenheit zum Gespräch mit dem Künstler.

„Gedichte vom alten Rhein von 1800 bis 2017“ präsentiert Klaus Vorwald am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Der Düsseldorfer, ein begeisterter Kenner von Brauchtum und Heimatkunde, trägt nicht nur Werke aus seiner Sammlung vor, sondern erklärt auch Hintergründe und erzählt kleine Geschichten dazu. Im Jahr 1816 war der englische Dichter Lord Byron am Rhein. Daraus entstand eine ganz besondere Liebeserklärung an den Fluss: „The castled crag of Drachenfels“, so der Originaltitel seines Gedichts, das Furore machte und als Auslöser des internationalen Rheintourismus gilt. „Seitdem haben viele bekannte und weniger bekannte Poeten dem Rhein in Gedichtform gehuldigt, teilweise weinselig, teilweise romantisch oder auch ironisch“, so Hildegard Bodden-Omar. „Dieser Gedichtabend liefert uns einen wunderbaren Querschnitt. Es loht sich, dabei zu sein.“ Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten gibt es unter der bekannten Telefonnummer 916–448, unter der Mail-Adresse stadtbibliothek@meerbusch.de und an der Info-Theke der Bibliothek.

Am Samstag, 8. April, 11.30 Uhr, gibt es dann wieder etwas für die Kleinen. In der zweiten Auflage des beliebten „Bilderbuch-Kinos“. Gezeigt wird diesmal das Bilderbuch „Gesucht! Henri, der Bücherdieb“. Die Bibliothekarinnen Birgit Arnold und Jennifer Kunert lesen in deutscher und englischer Sprache vor. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen unter der Telefonnummer 916–448 sind erwünscht.

(StadtSpiegel)