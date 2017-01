Jecke Termine von Blau Weiss Büderich Teilen

Die jecken Termine der KG Blau Weiss Büderich 1958 für die laufende Session stehen fest: Am Freitag, 3. Februar, sind Meerbuscher ab 19 Uhr zum Wagenbaurichtfest in den Pfarrsaal von St. Mauritius an der Düsseldorfer Straße 6 in Büderich eingeladen. Am Donnerstag, 23. Februar, findet um 11.11 Uhr die Altweiber-Rathausstürmung im Rathaus Büderich statt. Am Samstag, 25. Februar, veranstalten die Büdericher Närrinnen und Narren um 19 Uhr ihre Große Narrensitzung in der Aula der Maria-Montessori-Gesamtschule. Am Sonntag, 26. Februar, holen sich die Jecken das „Okay von oben“ um 11 Uhr beim Karnevalistischen Gottesdienst in der Kirche St. Mauritius in Büderich. Am Tag darauf, am 27. Februar, ist die KG Blau Weiss Büderich 1958 traditionell beim Rosenmontagsumzug Landeshauptstadt Düsseldorf ab 12 Uhr dabei. Der Abschluss ist am Aschermittwoch, 1. März,um 19 Uhr mit dem traditionellen Fischessen im Vereinslokal „Zur alten Post“. Von Alexander Ruth