Jugendliche fahren nach Berlin

In den Herbstferien bietet der Stadtjugendring eine politische und kulturelle Jugendreise nach Berlin an – samt Von Alexander Ruth

Einladung in die US-amerikanische Botschaft.

Meerbusch.

Ziel der Fahrt in den Herbstferien der Jugendreise nach Berlin ist die Sensibilisierung junger Menschen für demokratische Strukturen und die Bereitschaft zur Übernahme von sozialer Verantwortung. Entsprechend ist das Programm ausgerichtet.

Untergebracht sind die Teilnehmer in einem Jugendhotel nahe dem Olympiastadion. Von dort aus starten sie mit dem eigenen Bus zu den jeweiligen Besichtigungen und Veranstaltungen. „Wir werden im Bundestag und auch im Bundesrat zu Gast sein, wo wir die Strukturen unserer Demokratie hautnah erfahren dürfen“, sagt Hans-Jürgen Barbarino, Diplom-Sozialpädagoge und Leiter des Jugendzentrum OASE.

„Mit etwas Glück steht uns ein Mitglied des Deutschen Bundestags zur Seite und beantwortet all unsere Fragen.“ Mit der jüdischen Vergangenheit beschäftigen sich die Meerbuscher Jugendlichen im Museum unter den Stelen. „Und wenn wir dann schon einmal bei der deutschen Geschichte angekommen sind, ist es auch verständlich, wenn wir die Bernauer Straße und die Berliner Unterwelten auf unserem Programm haben.“ Ein Besuch im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen darf „natürlich nicht“ fehlen. „Zeitzeugen führen uns durch die heutige Gedenkstätte und berichten über ihre ganz persönlichen Erlebnisse an diesem Ort“, so Hans-Jürgen Barbarino.

Weitere Programmpunkte könnten das Olympiastadion sein, eine Führung durch einen Atombunker und natürlich die bekannten Berliner Sightseeing-Orte. „Mit hoher Wahrschein erhalten wir noch eine Einladung in die US-amerikanische Botschaft.“ Für Freizeit ist in diesem doch sehr umfangreichen Programm „natürlich“ auch Platz. Zwei Nachmittage und die Abende stehen den Teilnehmern zur freien Verfügung.

Wer sich zu dieser Reise anmelden möchte, kann dies im Jugendzentrum OASE unter 02132 10204 oder über info@jugendzentrum-oase.de vornehmen. Dort sind auch weitere Informationen erhältlich. Die Kosten betragen 190 Euro für Jugendliche aus Meerbusch.

(Report Anzeigenblatt)