Lesung in Büdericher Café 2017-05-10T09:31+0200 2017-05-10T09:31+0200

Eine Lesung mit den Schauspielerinnen Christiane Lemm und Petra Kuhles am Mittwoch, 17. Mai, gibt es um 19.30 Uhr im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche in Büderich. Die Schauspielerinnen Christiane Lemm und Petra Kuhles – beide ehemalige Ensemble-Mitglieder am Düsseldorfer Schauspielhaus – haben unter dem Titel „Immer das Gute im Auge behalten“ ein Programm mit Erzählungen und Gedichten von Marie Luise Kaschnitz und Ingeborg Bachmann zusammengestellt. An diesem Abend erfahren die Anwesenden in einer Lesung Autobiographisches über diese bedeutenden Schriftstellerinnen und folgen ihren künstlerischen Spuren anhand einer Auswahl von Gedichten und Erzählungen. Der literarische Bogen wird gespannt über Texte von „Auferstehung“, „Der Strohhalm“, „Via Bocca di Leone“ von Kaschnitz bis hin zu Texten aus „An die Sonne“, „Erklär mir die Liebe“ und „Ihr glücklichen Augen“ von Bachmann. Der Titel dieser Veranstaltung „Immer das Gute im Auge behalten“ ist im Übrigen ein Zitat aus der Bachmann Erzählung „Ihr glücklichen Augen“. Der Eintritt beträgt 9 Euro. Telefonische Voranmeldung bitte im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, in Büderich. Telefonisch: unter 0176 5180 4061 oder unter 02132 991911. Von Alexander Ruth