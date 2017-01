MINI-Meisterschaften in Büderich!

Zum 22. Mal führt die Tischtennis-Abteilung von TuRa Büderich ohne Unterbrechung den Ortsentscheid Meerbusch für die MINI-Meisterschaften durch. Von Alexander Ruth

Am Sonntag, 5. Februar, heißt es, Schläger und Sportzeug einpacken, um am größten deutschen Breitensportturnier teilzunehmen. Seit 1983 starteten über 1.400.000 Mädchen und Jungen in den bundesweit durchgeführten Ortsentscheiden.

16 Tischtennistische stehen ab 13.45 Uhr in der schönen Zweifach-Halle der Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich für die Kinder bereit, an denen sie um Punkte und Sätze kämpfen können. Es dürfen nur Kinder teilnehmen, die noch an keinem offiziellen Wettkampf teilgenommen haben. Es gibt drei Turnierklassen, getrennt für Jungen und Mädchen (2004/05, 2006/2007, 2008 und jünger), so dass auch die kleineren Spieler in ihrer Turnierklasse gute Chancen haben. Die Erstplatzierten nehmen dann am 5. März am Kreisentscheid teil, ebenfalls vom TuRa Büderich ausgerichtet. Weiter geht es über Bezirks- und Verbandsentscheid bis zum Bundesfinale am 9. bis 11. Juni 2017 in Oberwesel. Bis dahin ist es aber ein langer Weg.

Jedes Kind erhält einen kleinen Preis, die Besten Ehrenpreise und Urkunden. Sicherlich ein guter Anreiz, sich am Sonntagnachmittag vom Computer oder Fernseher zu lösen. Anmeldeformulare gibt es in der TuRa-Geschäftsstelle, den Sportlehrern der Meerbuscher Schulen, in der Halle am Turniertag und natürlich auch als Download unter www.tura-buederich.de .

(StadtSpiegel)