Neue Gürtelträger in Büderich

Am vergangenen Samstag fand die 1. Gürtelprüfung 2017 des Budoclub Taifun Büderich (BCTB) in der Gymnastikhalle der Maria Montessori Gesamtschule am Weißenbergerweg statt. Zehn Kinder waren angetreten, sich der Prüfung zu stellen. Aufgrund der guten Vorbereitung durch ihre Trainer konnten alle Kinder unter den Augen der Prüfer Thomas Fischer (3. Dan) und Gabi Fischer (1. Dan) ihr Prüfungsprogramm gut absolvieren. Zu Schluss hieß es dann für alle: „Die Prüfung ist bestanden“– und sie konnten stolz ihre Urkunde und den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Mit dem neuen Gürtel haben sie nun die Möglichkeit, an der Judo Stadtmeisterschaft am kommenden Sonntag teilzunehmen. Von Alexander Ruth