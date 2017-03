Porsche Cayenne gestohlen 2017-03-22T09:10+0100 2017-03-22T09:10+0100

In der Nacht von Mittwoch letzter Woche, 21.30 Uhr, auf den darauffolgenden Donnerstag, 6.45 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter in Büderich einen grauen Porsche Cayenne. Die neuwertige Geländelimousine (Erstzulassung 2016) mit den amtlichen Kennzeichen NE-PM3007 war zur Tatzeit an der Hildgundisallee abgestellt. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Von Alexander Ruth