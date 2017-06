Tour de France für Behinderte 2017-06-28T09:22+0200 2017-06-28T09:22+0200

Für behinderte Zuschauer, die die Durchfahrt der Tour de France am Sonntag hautnah erleben möchten, wird die Stadtverwaltung einen eigens abgesperrten Bereich an der Düsseldorfer Straße vor der Pfarrkirche St. Mauritius reservieren. Im benachbarten Pfarrzentrum steht eine Behindertentoilette zur Verfügung. Achtung: Der Bereich liegt unmittelbar an der Strecke und kann nicht mit dem Auto angefahren werden. Von Alexander Ruth