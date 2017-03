Trödelmarkt an Haus Meer 2017-03-14T09:22+0100 2017-03-14T09:22+0100

Am Sonntag, 19. März, findet auf dem Parkplatz an Haus Meer an der Moerser Straße in Meerbusch Büderich wieder der Floh- und -Trödelmarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr können Schnäppchenjäger auf die Suche gehen. Von Alexander Ruth