Wegen Raub vor Landgericht

In Düsseldorf steht jetzt ein algerischer Staatsangehöriger aus Meerbusch wegen Raubes vor Gericht. Das teilte das Landgericht Düsseldorf mit. Der 23-jährige Angeklagte soll am 9. Oktober 2016 gegen 1.45 Uhr im Bereich der Freitreppe auf dem Burgplatz in Düsseldorf den Geschädigten unvermittelt und ohne rechtfertigenden Grund mit einem abgebrochenen Flaschenhals durch dessen Gesicht geschnitten und dessen Mobiltelefon Samsung Galaxy S3 aus dessen Brusttasche entnommen haben. Verhandelt wird in der letzten Aprilwoche. Von Alexander Ruth