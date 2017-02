Zwei Einsätze in Büderich Teilen

Zwei sehr ähnliche Einsätze ließen die Feuerwehr Meerbusch am Samstagnachmittag in Büderich ausrücken. In beiden Fällen verhinderten Heimrauchmelder und aufmerksame Nachbarn womöglich größeren Schaden. Im ersten Fall wurde die Feuerwehr kurz nach 15 Uhr auf die Roßbachstraße und im zweiten Fall gut zwei Stunden später auf die Neusser Straße gerufen. In beiden Wohnungen stand Essen auf dem Herd und hatte unbemerkt den richtigen Genusszeitpunkt bereits deutlich überschritten. Die Löschzüge aus Büderich und Lank sowie die Drehleiter aus Osterath verschafften sich vor Ort ein Bild von der Lage und nahmen unter Atemschutz das Kochgut vom Herd. Nach kräftigem Lüften war der Feuerwehreinsatz beendet. Jeweils 35 Einsatzkräfte waren froh, dass nichts Schlimmeres passiert war. Von Alexander Ruth