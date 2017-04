Über 120 Liederfreunde! 2017-04-07T15:51+0200 2017-04-08T00:00+0200

Mit dem Angebot eines zweimal jährlich stattfindenden Volksliedersingens in der Teloy-Mühle hat der Heimatkreis Lank einmal mehr ins Schwarze getroffen. Dieses zeigte sich wieder bei der letzten Veranstaltung am vergangenen Mittwoch. Über 120 begeisterte Volksliedfreunde waren gekommen und erlebten einen abwechslungsreichen Abend. Frühlings- und Volkslieder standen auf dem Programm und wurden von den Damen und Herren freudig gesungen. Aufgelockert wurde das Singen mit Gedichtvorträgen von Ingeborg Backhaus und Mundartbeiträgen des allseits bekannten Johannes Toups. Wolfgang Beeck, Klarinette, und Winfried Daniel, Flügel, begleiteten die sangesfreudigen Anwesenden. Seit über 15 Jahren moderiert Lothar Großpietsch aufgelockert die Abende. Auch für die Liedzusammenstellung ist er verantwortlich. Froh gestimmt freut man sich schon auf das Herbstsingen am 8. November. Von Alexander Ruth