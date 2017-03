Das Christentum im Rheinland 2017-03-03T10:03+0100 2017-03-03T10:02+0100

Jahrhunderte bevor Bonifatius sich an die Bekehrung germanischer Heiden machte, wurden im Rheinland schon Kirchen gebaut, früher als in Fulda, sogar früher als in Jerusalem. Beim Heimatkreis Lank wird es dazu einen Lichtbildervortrag von Klaus Vorwald aus Düsseldorf geben mit dem Titel „Wie das Christentum ins Rheinland kam“. Unter anderem gedenkt der Referent historische Erkenntnisse mit Nachweisen archäologischer Funde von frühen Kirchenbauten zu untermauern. Der Abend verspricht aufschlussreich und spannend zu werden, nicht nur für Christen. Von Alexander Ruth