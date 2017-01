Dem Alltag in Lank entfliehen Teilen

Wer sich nach äußerer und innerer Ruhe sehnt, sollte sich bewusst Ruhe gönnen. Am Mittwoch, 8. Februar, und Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr (bis ca. 21 Uhr) veranstaltet Nicole Gollan-Gesierich (Meditations- und Reikilehrerin) ihre monatlichen Meditationsabende in Lank in der EWTO-Schule, Hauptstraße 67. Von Alexander Ruth