FC Büderich holt den Titel!

So spannend waren die Fußball-Hallenstadtmeisterschaften schon lange nicht mehr. Tolle Spiele, tolle Stimmung, tolle Menschen. Und gerade beim letzten Spiel der Stadtmeisterschaften zeigte der FC Büderich, dass er zu den Besten der Stadt gehört – fünf Sekunden vor Spielschluss. Von Alexander Ruth

Für vier Tage stand die Forstenberghalle in Lank-Latum ganz im Zeichen des runden Leders. Der FC Adler Nierst richtete die 32. Hallenstadtmeisterschaft im Fußball aus und das bravourös. „Für uns als Verein ist alles super verlaufen“ so der erste Vorsitzende Bernd Wolters und ergänzt: „Wir haben von vielen Komplimente für die Durchführung und Organisation bekommen“. Zum ersten Mal legten die Verantwortlichen dabei die Hallenstadtmeisterschaft und die Jugendstadtmeisterschaft zusammen. Während an allen Tagen das männliche Geschlecht um Tore und Punkte kämpfte, versorgte unter anderem ein freundliches weibliches FC Adler Nierst-Team um den 1. Vorsitzenden Bernd Wolters Gäste, Zuschauer und Spieler mit Speisen und Getränken. Den Auftakt machte am vergangenen Donnerstag die A-Jugend-Mannschaften. Einen Tag später folgten die E-, C- und B.-Jugendmannschaften gefolgt am Samstag von der D-Jugend, den Alten Herren und den 2. Mannschaften. Am letzten Turniertag standen sich die Bambinis und die F-Jugend-Mannschaften auf dem Hallenboden gegenüber, ehe um 16 Uhr der Höhepunkt mit den Paarungen der 1. Mannschaften begann. Fünf Stunden lang kämpften die Mannschaften vom FC Büderich, TUS Gellep, Preußen Krefeld, Linner SV, OSV Meerbusch, TSV Meerbusch und SSV Strümp um den begehrten Pokal des Turniersiegers. Am Ende hatte nach einer spannenden und kämpferisch geführten Partie der FC Büderich mit 3:2 gegen den TSV Meerbusch das Sagen. Nach der Vorrunde belegten die Kicker aus Büderich mit 15 Punkten Vorsprung Platz eins der Tabelle. Im Halbfinalspiel überzeugten die Meerbuscher mit einem 5:2 gegen den Linner SV und entschieden im Endspiel vor ausverkaufter Kulisse gegen den Vorjahressieger TSV Meerbusch durch einen Volleyschuss von Denis Hauswall fünf Sekunden vor Schluss die Partie mit 3:2 für sich. Platz drei sicherten sich die Kicker vom KTSV Preußen Krefeld, die im Elfmeterschießen den Linner SV mit 3:2 bezwangen.

(StadtSpiegel)