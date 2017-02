Kochkurs rund um den Fisch Teilen

2017-02-03T14:42+0100 2017-02-04T00:00+0100

In einem Kochkurs „Fish for friends – keine Angst vor großen Fischen!“ am Mittwoch, 8. Februar, in der Lehrküche im Bürgerhaus in Lank, Wittenberger Straße 21, wird von 17.45 bis 21.45 Uhr, vielfältig Fisch zubereitet und ein sicher Umgang erlernt. Von Alexander Ruth