Radtour zur Skihalle Neuss 2017-05-10T09:31+0200 2017-05-10T09:31+0200

Am kommenden Sonntag, 14. Mai, startet der Radfahr-Verein 1897 Meerbusch-Lank zu einer Ganztages-Radtour zur Ski-Halle in Neuss. Gefahren werden rund 55 Kilometer. Für die Mitglieder des Radfahrvereins wird die Tour als Bezirksfahrt gewertet. Mitglieder und Gäste, die herzlich willkommen sind, treffen sich um 10 Uhr auf dem Parkplatz Nierster Straße am neuen Friedhof in Lank-Latum. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Günther Schackers unter 02150 4324. Von Alexander Ruth