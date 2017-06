Porsche und BMW gestohlen 2017-06-09T09:42+0200 2017-06-09T11:12+0200

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu vergangenem Mittwoch zwei Autos. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, wurde ein schwarzer Porsche Cayenne, mit den Kennzeichen NE-S697, an der Schützenstraße Ziel von Autodieben. Einen grauen 5-er BMW, mit den Kennzeichen NE-KM1030, stahlen Unbekannte von der Straße „Am Oberen Feld“, in der Zeit zwischen 18 Uhr (Dienstag) und 6.10 Uhr (Mittwoch). Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02131 300–0 entgegen. Von Alexander Ruth