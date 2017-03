Am Aschermittwoch war alles vorbei

Eine spannende Lesung erlebten die Zuhörer mit Autor Jürgen Schmidt im Strümper „Kuratorium. Von Alexander Ruth

Ein kleiner Kreis interessierter Zuhörer war im Kuratorium zusammengekommen, um Ausschnitten aus dem Krimidebüt des Grevenbroicher Autors Jürgen Schmidt zu lauschen. Ermittelt wurde im Mordfall der Autorin Mona de la Mare, die sich selbst als Urenkelin des britischen Schriftstellers Walter de la Mare ausgab. Auf ihrer vierwöchigen Lesereise durch Deutschland stellte sie ihren Roman „Passwort Hurensohn“ unter anderem im idyllischen Bad Münstereifel vor, in dem auch Jürgen Schmidt lebt und arbeitet. Während der Lesereise informierte Mona de la Mare Freunde und Fans im Netz über ihre Erlebnisse und Erfolge als Autorin, ohne zu ahnen, dass an diesem Aschermittwoch in der Eifel auch für sie alles vorbei sein würde.

Schmidt setzt den IHK-zertifizierten Privatdetektiv Andreas Mücke auf den Fall an. Der Leser erfährt einiges über dessen Privatleben und besucht Auftraggeber und Verdächtige in Grevenbroich, Krefeld und Geldern. Über den Mörder durfte am Abend im Kuratorium bei einem Glas Wein und ein paar Knabbereien spekuliert werden. Der Autor stand dem Publikum für Nachfragen gerne zur Verfügung und gab einige Anekdoten um Personen und Örtlichkeiten im Kriminalroman preis. Insgesamt ein gelungener Abend in angenehmer Atmosphäre.

(Report Anzeigenblatt)