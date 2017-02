Bonjour, Le Tour – à Meerbusch!

Das Jahr 2017 steht in Meerbusch ganz unter dem Einfluss der Tour de France. Am Sonntag, 2. Juli, werden die Sportler auch durch Meerbusch fahren. Wir, die Meerbuscher Nachrichten, werden in den kommenden Wochen immer wieder mit unserem Tour Ticker die neuesten Neuigkeiten, Wissenswertes, Unterhaltsames, Zahlen und Fakten rund um den Tourtag in Meerbusch und um die Tour de France berichten. Und jetzt stehen bereits die ersten Neuigkeiten an.

Ein grober Plan steht bereits, wann die Fahrer durch Büderich fahren:

- Haben die Sportler eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 45 Km/H drauf, werden sie um 13.41 Uhr am Ortseingang Meerbusch in Büderich erwartet. Sind sie nur ein wenig langsamer, fahren sie 43 Km/H, verschiebt sich die Ankunft auf 13.44 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden sie dann bereits 53 Kilometer gefahren sein. Die Gesamtlänge der Etappe mit Start in Düsseldorf und Ziel im belgischen Lüttich beträgt 202 Kilometer. Und haben Sie es gewusst? - Bevor die Sportler durch Meerbusch rasen wird noch eine spektakuläre Show geboten. Denn: Vor dem Fahrerfeld bewegt sich ein Unterhaltungstross bestehend aus einer Werbekarawane, die rund anderthalb Stunden braucht, bis sie einmal komplett durch Meerbusch, entlang des Streckenverlaufs, gezogen ist. Eine Show, wie sie selten zu sehen ist. - Die Hauptsponsoren und die Stadt Meerbusch werden einen 120-Sekunden-Film erstellen. Dieser soll im Frühjahr erscheinen und im Internet Werbung für den Tourtag machen. Federführend wird dabei das Unternehmen Spectair Group sein. Gerade wird dafür extra ein kleines Drehbuch geschrieben. Das Filmchen wird im Internet dann kostenlos zur Verfügung stehen – jeder Meerbuscher soll dann darauf zugreifen können. Los geht's Meerbusch!